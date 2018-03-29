Жители Кемерово, потерявшие родственников в ТЦ "Зимняя вишня", пожаловались в прокуратуру на пожарных и спасателей

Супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие пять близких родственников при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, обратились в прокуратуру города с жалобой на действия пожарных и спасателей, а также полиции.

По словам главы семьи, заявление было принято. Подобные обращения подала еще одна семья, говорит мужчина. Среди погибших в кинозале торгового центра была невестка супругов, 30-летняя Елена Вострикова, трое их внуков (семи, пяти и двух лет) и дочь, 23-летняя Алена Сабадаш. ​В заявлении Игоря Сабадаша на имя прокурора Кемерово Олега Заратовского говорится: "Прошу разобраться в бездействии и неправильных действиях спасательных служб и работников МВД, не предотвративших многочисленные жертвы детей и родителей, которых можно было избежать".

Как говорит Надежда Вострикова, 25 марта в 16:03 ей позвонила дочь Алена, которая сообщила, что "они заперты в кинозале, у них отключили свет и начался пожар".

Через несколько минут женщина прибежала на четвертый этаж торгового центра, однако путь ей преградили сотрудники "Зимней вишни". "Они мне не поверили. Я включила громкую связь [на телефоне] и вызвала свою дочь. Тогда они услышали ее кричащий голос: "Мама, почему нас не спасают". Последний звонок от дочери женщине поступил в 16:12 по громкой связи: "Мама, я умираю, я тебя люблю". "Это были последние слова, сказанные моей дочерью", — говорится в заявлении Востриковой.

"На этаже стояли четыре пожарника. Я упала на колени и начала просить: "Ребята, спасите моих детей". На это спасатели ответили женщине, что "ничем не могут помочь".

Как говорит заявительница, пожарные начали подходить примерно к 16:40.

"Оцениваю работу пожарников в первый час как бездействие и наплевательское отношение к человеческой жизни, потребительское отношение, пофигизм", — заключила Вострикова.

Игорь Сабадаш находился дома и о случившемся узнал от супруги. В своем письме он говорит, как собрался, и на своей машине поехал в торговый центр, одновременно разговаривая с дочерью. "Она кричала: "Почему нас закрыли и не выпускают? Здесь большой дым и нечем дышать". Я ехал с большой скоростью, нарушая правила дорожного движения и всё время разговаривал с ней, чтобы она легла на пол и дышала", — вспоминает мужчина.

В торговом центре он был в 16:11: "Я увидел в проходе четвертого этажа задымление и кинулся туда ползком с криками на пожарников, почему они стоят и бездействуют...". На это спасатели стали оттаскивать его вниз на лестницу. При этом мужчина держал связь с дочерью, которая еще была жива. "В 16 часов 23 минуты пожарные еще не предпринимали никаких действий…"

"Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей. Просьба провести проверку, решить вопрос об ответственности виновных, незамедлительно изъять записи разговоров МЧС, оперативных служб, запись и время телефонных переговоров родственников и погибших", — отмечает в заявлении Надежда Вострикова, сообщает РБК.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возник 25 марта около 16 часов по местному времени. Пожарным удалось справиться с огнем только в ночь на следующий день.

По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.