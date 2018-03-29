Полиция: Скрипаля и его дочь отравили в собственном доме

Полиция Скотланд-Ярда сделала выводы, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в собственном доме в Солсбери.

Как говорится в сообщении Службы столичной полиции, Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания. Криминалисты обнаружили наибольшую концентрацию отравляющего вещества на входной двери квартиры. Оно также было найдено еще в нескольких местах в Солсбери, однако, в меньшей концентрации.

Правоохранительные органы намерены продолжать работы в доме Скрипалей и его ближайших окрестностях. На сбор улик может потребоваться от нескольких недель до месяцев. Как подчеркивается в сообщении, расследование обстоятельств отравления Скрипаля и его дочери является "одним из самых масштабных и самых сложных, которые предпринимал антитеррористический отдел британской полиции".

В Солсбери расследованием занимаются около 250 детективов. Специалисты продолжают просмотр более 5 тыс. часов видеозаписей, сделанных с камер наблюдения, и изучение свыше 1 тыс. 350 улик, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 4 марта полицейские объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали мужчина и женщина.Ими оказались Сергей Скрипаль и его дочь. Как считают власти Великобритании, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", который якобы разработали в России.

Москва все обвинения отрицает, отмечая, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.