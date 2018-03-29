Российские дипломаты покинули Украину

Российские дипломаты, которым украинские власти предписали покинуть территорию страны, вернулись на родину.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Киеве, "все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину". По его словам, 13 дипломатов "покинули Украину кто поездом, кто самолетом".

Как отмечается, представители посольства и консульств выполнили ультиматум украинских властей.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко объявил, что дипломатические отношения между Россей и Украиной заморожены.