Блогер Варламов задержан в центре Москвы

Илья Варламов заявил, что в среду вечером его задержали на одной из центральных улиц Москвы.

Известного российского блогера через несколько часов отпустили, не объяснив причины задержания. "Сказали, что я задержан до выяснения обстоятельств, не могу пользоваться телефоном, ограничили меня в свободе, не разрешили позвонить адвокату. Увели меня в здание, где я провел больше часа, никто ничего не объяснял", — сказал Варламов.

По словам блогера, судя по цвету формы, задержавшие были сотрудниками ФСО. Во время задержания Варламов давал интервью РБК. Затем, по словам блогера, его передали сотрудникам полиции, "которые приехали на двух машинах". После этого его доставили в ОВД по Мещанскому району без каких-либо объяснений. Через некоторое время ему вернули паспорт и отпустили, сообщает РИА "Новости".

Отметил, что после трагедии в Кемерово Илья Варламов в своем Telegram-канале высказывал собственное видение трагических событий в Кемерово и причин, приведших к ним.