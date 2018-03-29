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28.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;
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Новости
29.03.2018 00:47 Мск (02:47 Екб)
общество | Центральный ФО
Блогер Варламов задержан в центре Москвы
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Илья Варламов (2012) | Фото:

Илья Варламов заявил, что в среду вечером его задержали на одной из центральных улиц Москвы.
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Известного российского блогера через несколько часов отпустили, не объяснив причины задержания. "Сказали, что я задержан до выяснения обстоятельств, не могу пользоваться телефоном, ограничили меня в свободе, не разрешили позвонить адвокату. Увели меня в здание, где я провел больше часа, никто ничего не объяснял", — сказал Варламов.

По словам блогера, судя по цвету формы, задержавшие были сотрудниками ФСО. Во время задержания Варламов давал интервью РБК. Затем, по словам блогера, его передали сотрудникам полиции, "которые приехали на двух машинах". После этого его доставили в ОВД по Мещанскому району без каких-либо объяснений. Через некоторое время ему вернули паспорт и отпустили, сообщает РИА "Новости".

Отметил, что после трагедии в Кемерово Илья Варламов в своем Telegram-канале высказывал собственное видение трагических событий в Кемерово и причин, приведших к ним.

Другие новости по темам: Илья Варламов, задержание, ФСО
29.03.2018 00:47 Мск | Денис Линов
02:47 Екб


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Блогер Варламов задержан в центре Москвы
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