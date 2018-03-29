Полиция начала задерживать протестующих против мусорного полигона "Воловичи" в Коломне

Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять и задерживать жителей Коломны, которые протестуют против мусорного полигона "Воловичи".

Как сообщает Telegram-канал "Нет свалке в Коломне", "горожан забрали в стекляшку. Целый автобус. Сообщают, что из города едет автобус за новой порцией людей".

По данным канала, полицейские требуют разойтись и каждые минут 5-7 "задерживают по 3-5 человек". По некоторым данным, к 20 часам по мск были задержаны около 20 человек.

РИА "Новости" сообщает, что Росгвардия опровергает данные о задержании на полигоне.

Как сообщил ТАСС глава городского округа Коломна Денис Лебедев, администрация готова к переговорам с активистами. По словам чиновника, власти Подмосковья проработали план, по которому предусматривается дегазация полигона.

Напомним, недовольство местных жителей вызывает то, на что свалку, предназначенную для нужд города, стало свозиться избыточное количество мусора, а также планы построить вблизи Коломны новый полигон.