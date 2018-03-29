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Автор закона о сохранении выборов мэра Екатеринбурга сам поддержал проект Куйвашева об их отмене
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вручение удостоверений об избрании в Заксобрание Свердловской области, Вегнер, Зяблицев (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер - автор альтернативного законопроекта о внесении изменений в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", предполагающего проведение прямых выборов главы Екатеринбурга - не стал критиковать аналогичный проект, внесенный губернатором, в котором предусмотрена схема выборов мэра через конкурсную комиссию и утверждение кандидатуры депутатами городской думы, а более того, выступил в его поддержку.
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Напомним, 29 марта на заседании комитета заксобрания по региональной политике и местному самоуправлению депутатам предстоит рассмотреть два варианта поправок к закону об избрании органов МСУ областной столицы. Оба касаются статьи 5, которая гласит, что глава Екатеринбурга избирается на муниципальных выборах, входит в состав городской думы и исполняет полномочия ее председателя.

Первая редакция закона внесена губернатором Евгением Куйвашевым. Она предполагает формулировку, по которой мэр "избирается представительным органом муниципального образования "город Екатеринбург" из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию".

Вторая, предложенная Вегнером, звучит так: "глава муниципального образования "город Екатеринбург" избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию".

Таким образом, в любом случае глава областной столицы "избирается", но в первом – конкурсной комиссией из числа представителей местной думы и администрации губернатора, в другом – на прямых всенародных выборах. Причем, в обоих вариантах мэр перестает возглавлять думу, но занимает пост главы администрации (эту должность в Екатеринбурге сейчас занимает "наемный" сити-менеджер Александр Якоб).

В пояснительной записке к "губернаторскому" проекту акцент сделан на том, что предлагаемая схема будет способствовать повышению эффективности работы органов местного самоуправления Екатеринбурга.

А в записке к "варианту Вегнера" упор делается на мнение горожан, высказавшихся за прямые выборы на публичных слушаниях в мае 2013 г., а также решение Екатеринбургской думы от 24 июня 2014 г. об изменениях в Устав муниципалитета в части определения полномочий главы города.

Как пояснил Накануне.RU депутат областного парламента, оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

"Во-первых, я опираюсь на мнение жителей города Екатеринбурга, которые провели определенные общественные слушания и выразили свою точку зрения, - отметил Вегнер. - Во-вторых, демократические основы устройства общества предполагают выборность. Но в то же время хочу сказать: когда говорят, что губернатор лишает граждан права выбирать мэра, думаю, это говорят люди некомпетентные. Его законопроект тоже предполагает выборы, но механизм иной: глава будет утверждаться депутатами. А за них, если взять в общей сложности, проголосовало, наверное, больше граждан, чем в свое время за [действующего главу Екатеринбурга Евгения] Ройзмана. Поэтому, я считаю, это два равноценных законопроекта, которые имеют право на жизнь".

Вегнер даже признает, что "вариант губернатора" имеет большие плюсы, "которые связаны с тем, что он не допускает на местном уровне прихода мэра-популиста".

"Но мой законопроект полагается на волю народа, - заявил депутат. - Я считаю, что люди сегодня способны отличить болтуна, любителя разрезать ленточки от человека, который действительно возглавит город и поведет его к новым вершинам".

В качестве весомого аргумента в свою пользу Вегнер называет всенародные выборы губернатора Свердловской области и президента России, которые, по его мнению, показали высокое гражданское самосознание уральцев.

Таким образом, в действиях политика наблюдается явная двойственность, "в паблике" он выступает как сторонник сохранения прямых выборов мэра, а на деле как депутат готов поддержать администрацию губернатора и внесенный ею закон. Как при этом будет голосовать "автор альтернативного законопроекта", пока неизвестно. Хотя и говорит, что проголосует за свой вариант.

Напомним, что Вегнер был исключен из рядов КПРФ за нарушение устава. Являясь коммунистом и членом фракции, на выборах губернатора он поддержал выдвиженца не от своей партии, а от "ЕР" - Евгения Куйвашева.

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29.03.2018 08:53 Мск | Андрей Яловец
10:53 Екб


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Автор закона о сохранении выборов мэра Екатеринбурга сам поддержал проект Куйвашева об их отмене
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