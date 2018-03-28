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Новости
28.03.2018 19:34 Мск (21:34 Екб)
экономика | Пермский край
Глава Прикамья предложил утверждать субсидируемые авиамаршруты в России на трехлетний период
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Максим Решетников (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Москве состоялось итоговое расширенное заседание коллегии Министерства транспорта РФ. В рамках заседания были представлены результаты деятельности Министерства за 2017 год, информация о целях и задачах на 2018 год и плановый период до 2020 года, а также доклад о законопроектной деятельности Министерства в 2017 году и о плане законопроектной деятельности на 2018 год. На мероприятии присутствовали члены коллегии Министерства транспорта Российской Федерации, также в заседании приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр Российской Федерации Михаил Абызов и губернатор Пермского края Максим Решетников.

В своем выступлении Министр транспорта РФ Максим Соколов подвел основные итоги производственной деятельности транспортного комплекса страны. В докладе озвучено общее число введенных в эксплуатацию новых аэровокзальных комплексов, взлетно-посадочных полос, объемы проведенных в прошлом году ремонтных работ и реконструкции гидротехнических сооружений. Также федеральный Министр остановился на проведенных работах по ремонту дорог федерального значения.

В 2017 году введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 347,4 км автомобильных дорог федерального значения.  В 2017 году протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, обеспечена в объеме 41 246,2 км -  77,8 % от их общей протяженности.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

На автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2017 году в рамках региональных программ в сфере дорожного хозяйства, в том числе с софинансированием за счет средств федерального бюджета, завершены строительство и реконструкция участков общей протяженностью 1816 км, отремонтировано – 8330 км.

"Ключевыми целями Министерства транспорта Российской Федерации на 2018 год являются: развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей экономический рост и повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса; повышение доступности и качества транспортных услуг для населения; транспортное обеспечение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, - обозначил цели Министерства Максим Соколов. - В 2018 году и плановом периоде до 2020 года деятельность Министерства будет направлена на достижение общественно значимых целей деятельности Правительства России в рамках компетенции Министерства транспорта РФ".

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил результаты деятельности транспортной системы Пермского края за 2017 год. В частности, глава региона подчеркнул эффективность Президентского проекта "Безопасные и качественные дороги". Благодаря федеральной программе, в регионе за 2017 год приведено в порядок 142 км дорог. Ликвидировали 137 из 159 аварийных участков. Год назад в нормативном состоянии было меньше половины дорог, сейчас – 56%. Кроме того, по мнению губернатора Пермского края, этот проект дает мультипликативный эффект. Он позволяет перераспределять средства краевого дорожного фонда на другие важные стройки.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В 2018 году на реализацию проекта в регионе предполагается направить 2 млрд рублей. Это позволит привести в порядок еще 111 км дорог, это 48 объектов, и ликвидировать 26 аварийных участков.

Также глава Прикамья внес ряд предложений по изменению подхода федерального Министерства относительно взаимодействия с регионами. В частности, в связи с разными погодными условиями во всех регионах страны губернатор попросил рассмотреть возможность передачи субъектам права устанавливать предельные допустимые весовые параметры: для разных сезонов и категорий грузов. Также глава Прикамья предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность утверждения субсидированных авиамаршрутов на трехлетний период.


28.03.2018 19:34 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
21:34 Екб


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Глава Прикамья предложил утверждать субсидируемые авиамаршруты в России на трехлетний период
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