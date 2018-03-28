Пожар в челябинском "Макдональдсе" ликвидирован

Грамотные действия персонала и сотрудников МЧС помогли предотвратить серьёзные последствия от пожара в одном из "Макдональдсов" Челябинска. Об этом сообщили в пресс-центре областного ГУ МЧС России.

Ранее стало известно, что в одном из городских ресторанов быстрого питания произошло возгорание, по предварительной информации, в мужском туалете, где подростки подожгли мусор.

По информации МЧС, пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия уже через четыре минуты после получения сообщения диспетчером.

"По прибытии было обнаружено тление мусора в корзине на втором этаже здания, — говорится в сообщении пресс-службы. — В течение нескольких минут оно было оперативно ликвидировано. Удалось выяснить, что до прибытия огнеборцев посетители ресторана эвакуировались самостоятельно. В данный момент производится проветривание залов".

Отмечается, что персонал заведения помогал людям выходить из помещения, а также предприняли попытки самостоятельно потушить возгорание при помощи огнетушителей.

Погибших и пострадавших нет.

На данный момент специалисты отдела дознания разбираются в причинах произошедшего.