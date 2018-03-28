Лиссабон отзовёт своего посла из России

Лиссабон отзывает своего посла из России. Об этом заявил глава МИД Португалии Аугушта Сантуша Силва.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление министра, отзыв осуществляется "для консультаций" в связи с "делом Скрипаля".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идёт о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несёт Москва.

В знак солидарности с Лондоном более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.

Ранее сегодня стало известно, что к жесту солидарности с Великобританией присоединились также Люксембург и Мальта.