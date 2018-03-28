Коалиция назвала количество гражданских жертв авиаударов в Сирии и Ираке

Командование международной коалиции во главе с США, ведущей военную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), признало гибель по меньшей мере 855 мирных жителей в результате своих действий в Ираке и Сирии с 2014 года.

"Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ коалиции, 522 сообщения о жертвах всё ещё изучаются.