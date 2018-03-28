В СКР назвали маловероятной версию о поджоге как источнике возникновения пожара в ТЦ в Кемерове

В СКР считают маловероятной версию поджога как источника возникновения пожара в ТЦ в Кемерове. Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Как подчеркнул глава СКР, на месте происшествия работают 104 специалиста-следователя и криминалиста, из них более 40 человек - сотрудники центрального аппарата – "самые грамотные специалисты из управления по расследованию особо важных дел".

По словам Бастрыкина, уже завершен осмотр места происшествия, где имел место очаг пожара.

"Выдвигаются две основных версии – это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности (это должностные лица и специалисты), они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", - сказал он.

Как более перспективную и достоверную следователи рассматривают версию неисправности системы пожаротушения, профилактики и ликвидация очага возгорания.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин держит на контроле расследование причин трагедии в Кемерове. Также известно, что МЧС проверит торговые центры России на соблюдение требований пожарной безопасности.