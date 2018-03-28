Партию БМПТ "Терминатор" отправили на вооружение российской армии

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2" отправлены на вооружение российской армии, передает корреспондент Накануне.RU. Видео отгрузки опубликовано в паблике "Уралвагонзавод" в соцсети "Вконтакте".

"Терминаторы", наконец, отправились в войска - по железной дороге. На Уралвагонзаводе боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы. БМПТ зафиксировали клиньями и тросами", - говорится в сообщении.

В УВЗ заверили, что партия танковых охранников тщательно проверена по всем характеристикам. Все работы корпорация выполнила в рамках госконтракта, который в прошлом году был заключен с Минобороны РФ.

"Терминатор" - российская боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.

Летом 2017 года БМПТ прошла испытание в боевых условиях в Сирии, участвуя в боях против боевиков запрещенной в России организации ИГ.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно о принятии на вооружение российскими военными БМПТ "Терминатор-2" УВЗ.