Украина и ЕС подписали "дорожную карту" интеграции промышленности

Украина и ЕС подписали "дорожную карту" интеграции украинской промышленности в цепочку добавленной стоимости европейской продукции. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности, предпринимательства и малого и среднего бизнеса Эльжбета Беньковска посетила Киев, где представила "дорожную карту" улучшения экономического сотрудничества.

Еврокомиссар заверила, что это необходимо для процветания Украины.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, экс-глава МИД Украины Леонид Кожара недавно заявил, что ЕС угрожал Украине и ставил ультиматумы, принуждая Украину подписать соглашение об ассоциации.