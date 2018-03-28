На американском сегменте МКС произошла небольшая утечка аммиака, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя НАСА.

Как сообщается, астронавты планируют устранить ее во время выхода в открытый космос. В настоящее время утечка не представляет опасности ни для экипажа, ни для самой станции.

"Система управления полетом заметила небольшую утечку аммиака и смогла выявить, где она находится. Астронавты займутся утечкой, как и другими задачами, в ходе внекорабельной деятельности, запланированной на четверг", — сказал собеседник агентства.

На борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.