"Наши слезы льются по ним..." В Кургане почтили память погибших в страшном пожаре в Кемерово

В Кургане 4,5 тыс. жителей пришли в Детский парк на акцию "Час тишины" почтить память погибших детей на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновники, депутаты, силовики и простые граждане - все принесли с собой игрушки, белые воздушные шары, цветы и свечи. Маленький курганский Детский парк еле-еле смог вместить всех желающих вспомнить страшную трагедию 25 марта.

"Курган сегодня скорбит вместе со всей страной, вместе с Кемерово... трудно передать словами всю тяжесть и боль утраты. Мы сегодня пришли всей семьей - я, моя внучка, дочка и сын с семьей, нельзя оставаться в стороне, нужно почтить память бедных деток", - рассказала Накануне.RU Евгения Воеводина.

Через 10 минут после официального начала акции все отпустили в небо белые шары в знак памяти. После этого священнослужитель отслужил панихиду по усопшим, перечислив поименно всех погибших - и детей, и взрослых.

"Когда случается такое горе, нельзя не приходить вот на такие мероприятия. Посмотрите сколько людей сегодня здесь, из сюда никто не гнал - все пришли добровольно. Потому что мы все понимаем, что подобная трагедия могла случиться в любом городе России. В воскресенье, когда все произошло, мы не могли оторваться от телевизора, мы не могли поверить в случившееся. Это большое горе для всех", - сказал Накануне.RU Владимир Сальников.

Акцию планировали завершить в 19.00, началась она за час до этого, однако люди все шли и шли к памятнику "Дети", все несли цветы и игрушки.

"Наши слезы льются по ним. Как теперь ходить в торговые центры - я не знаю. До этого, видимо, у нас не было понимания того, что такое и у нас произойти может. Лучше уж на природу с детьми ездить, чем сейчас ходить в эти детские комнаты в ТЦ", - сообщила Накануне.RU Галина Власенко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, акции памяти проходят в эти дни практически во всех городах России. 25 марта страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, 41 из которых - дети.