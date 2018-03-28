В Москве на 88 году жизни скончался народный артист Олег Анофриев

В Москве на 88 году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист РФ Олег Анофриев, передает МИА "Россия сегодня".

Прощание с артистом пройдет 30 марта в Центральной клинической больнице управления делами президента.

О месте и времени похорон будет объявлено позднее.

Олег Анофриев - советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен. Он озвучил множество советских мультфильмов, в частности "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо" и другие.