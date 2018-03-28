Мальта отзовёт своего посла из России

Валлетта отзовёт своего посла из России для консультаций. Об этом говорится в заявлении правительства Мальты.

При этом, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СМИ южноевропейской страны, ранее представитель мальтийских властей заявлял об отстутствии намерений выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Согласно распространённому сегодня правительственному заявлению, отзыв посла для консультаций является знаком солидарности с Лондоном, с которым Валлетта согласна в позиции о вероятной причастности Москвы к атаке в Солсбери.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идёт о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несёт Москва.

В знак солидарности с Лондоном более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.

Ранее сегодня стало известно, что к жесту солидарности с Великобританией присоединился также Люксембург.