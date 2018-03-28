В Челябинской области экс-министр социальных отношений получил условный срок за растрату более 38 млн рублей

В Челябинской области бывший исполняющий обязанности министра социальных отношений Олег Бехтерев приговорен к 6 годам условно и штрафу в размере 900 тыс. рублей за растрату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

С декабря 2013 года по февраль 2014 года Бехтерев при пособничестве директора коммерческой организации Ирины Кем допустил растрату бюджетных средств в сумме более 38 млн рублей при заключении государственных контрактов по завышенной стоимости.

Отметим, что Ирина Кем получила 5 лет условно со штрафом в 800 тыс. рублей за пособничество в растрате.