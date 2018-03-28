Югорские таможенники задержали партию помидоров "от FIFA"

Ханты-Мансийские таможенники зафиксировали необычное использование товарного знака FIFA. В ходе рейда в Сургуте изъяты помидоры с символикой Международной федерации футбольных ассоциаций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, помидоры "черри", ввезенные из Египта, были уложены в картонные коробки, украшенные рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями "RUSSIA2018", "FIFA WORLD CUP 2018".

Кроме того, в Сургуте и Нижневартовске обнаружены более 100 товаров с признаками контрафакта. В их число кроме привычных футболок, спортивных шапок, сумок и рюкзаков вошли туалетная вода и даже домашние тапочки.