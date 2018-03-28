Жители Тюменской области определили приоритеты в развитии социальной инфраструктуры

В Тюменской области подвели итоги рейтингового голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области. Регион вошел в тройку лидеров по количеству принявших участие в голосовании (78,6%), заняв второе место.

Голосование по выбору объектов благоустройства проводилось в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске, а также Тюменском муниципальном районе.

По итогам голосования определены объекты, набравшие наибольшее количество голосов. Они будут включены в муниципальные программы на 2018-2022 гг.

Жители Заводоуковска сделали свой выбор в пользу строительства плавательного бассейна с благоустройством прилегающей территории. Ишимцы проголосовали за строительство Дома культуры с благоустройством прилегающей территории. Подавляющее число ялуторовчан отдали свои голоса за строительство плавательного бассейна с благоустройством прилегающей территории. В Тобольске по результатам голосования горожан также появится крытый бассейн. Его планируют возвести в микрорайоне №15. Приоритетные объекты строительство определили и жители небольших муниципалитетов Тюменского района. Информация об объектах благоустройства, набравших наибольшее количество голосов, размещена на официальных сайтах муниципальных образований.

"Мнение граждан учитывается при принятии самых важных решений: от строительства и ремонта инфраструктурных объектов: дорожных развязок, мостов, автомагистралей — до совершенствования социальной сферы, здравоохранения, образования, приведения в порядок парков и скверов. Это конструктивное общение позволяет принимать взвешенные и эффективные решения, отвечающие потребностям людей", — прокомментировал губернатор Владимир Якушев.