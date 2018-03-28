Тюменец 11 раз ударил ямальца по голове гаечным ключом, сбросил в подвал гаража и поджег

Ушло в суд дело надымчанина, которому вменяют убийство земляка и поджог гаража и машины – всего сожжено имущества на 2 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

23 сентября прошлого года спасатели тушили огонь, который охватил гараж в кооперативе "Пилот". После того, как его потушили, внутри нашли тело 62-летнего ямальца. Вскоре выяснилось, что его убили. По подозрению в преступлении задержали 42-летнего жителя Тюменской области. Как оказалось, знакомые поссорились. Следователи полагают, что в порыве злобы тюменец гаечным ключом и металлической трубой не менее 11 раз ударил жертву по голове.

Желая скрыть следы, он поджег кусок ткани и бросил его в подвал гаража, куда упал избитый им собеседник. Вскоре он умер от отравления угарным газом. Дотла сгорел гараж стоимостью в 1 млн 350 тыс. руб. и стоявший возле него "Хендай Сантафе" ценой в 700 тыс. руб. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.