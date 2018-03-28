Правоохранители провели выемку документов в Минздраве Дагестана

В Минздраве Дагестана провели выемку документов, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в рамках расследования дела о хищении более 105 млн рублей в отношении заместителя министра здравоохранения Хаджимурада Мирзабекова.

По словам источника, он в сговоре с главным специалистом отдела материально-технического обеспечения Омаром Курамагомедовым в период с 2013 по 2014 годы совершил хищение указанной суммы. Деньги, по его данным, были выделены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.