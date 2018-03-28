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Борис Дубровский предложил Минтрансу РФ ускорить финансирование реконструкции аэропорта и построить дорогу-дублер на участке трассы М-5
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аэропорт, ШОС, Челябинск, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский принял участие в расширенном заседании коллегии Минтранса РФ под председательством министра транспорта Максима Соколова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.
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Борис Дубровский выступил с докладом по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Речь шла реконструкции международного аэропорта "Челябинск".

Губернатор рассказал, что первую очередь нового пассажирского терминала планируется ввести в 1 квартале 2020 года, но сейчас рассматривается вопрос опережения графика (4 квартал 2019). Для этого необходимо перенести сроки федерального финансирования.

"К саммитам необходимо оборудовать новые места стоянок, построить рулежную дорожку. Для реализации этих мероприятий потребуется дополнительное финансирование в объеме 1,5 млрд рублей в период 2018 – 2019 годов", - отметил Борис Дубровский.

Еще одним ключевым проектом является ВСМ Челябинск – Екатеринбург. Регион рассчитывает на дальнейшее развитие проекта при поддержке и координации Минтранса России.

Обратил внимание губернатор и на плохое состояние участка федеральной трассы М-5, который не попадает под программу реконструкции. Он предложил рассмотреть вариант строительства дороги-дублера участка трассы М-5 между городами Миасс, Златоуст и Сатка. Челябинская область предлагает реализовать проект как в традиционном (бюджетном) варианте, так и в формате платной автострады, по механизму государственно-частного партнерства.

Другие новости по темам: аэропорт, ШОС, БРИКС, реконструкция, дублер,
28.03.2018 16:23 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:23 Екб


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Борис Дубровский предложил Минтрансу РФ ускорить финансирование реконструкции аэропорта и построить дорогу-дублер на участке трассы М-5
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