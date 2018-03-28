В Екатеринбурге фигурант дела "Бухты Квинс" готовится к даче показаний

В Екатеринбурге в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере готовится к даче показаний бывший бизнес-партнер барда Александра Новикова Лариса Ассонова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга, заседание должно было состояться сегодня, но суд объявил перерыв до апреля для подготовки подсудимой к даче показаний.

Напомним, что Ассонова является одним из главных фигурантов громкого дела "Бухты Квинс" .

По данным следствия, в период с ноября 2010 по декабрь 2012 года обвиняемая и двое ее сообщников похитили денежные средства у пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс".

Ранее мы сообщали, что еще двум фигурантам этого дела было предъявлено обвинение.