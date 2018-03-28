В Екатеринбурге фигурант дела "Бухты Квинс" готовится к даче показаний

в этот день
28.03.18
17:16
В Екб.19:16
В Госдуму внесен новый проект закона о прогрессивной шкале
После трагедии в Кемерово могут начать менять Конституцию
Автор закона об отмене ЕГЭ предложил широкое обсуждение
Главное
Гендиректор "Зимней вишни": Контролеры кинотеатра отчитались мне о выводе людей

Тема дня
Сэр Шувалов под ударом. Британия решила изымать имущество российских элит И если "Кремлевские списки" Трампа пока не привели к ощутимым санкциям против их фигурантов, то в данном случае идет последовательная "охота" на зарубежные активы российской "офшорной аристократии". О дальнейших сценариях развития ситуации в беседе с Накануне.RU рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
28.03.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 335

В Екатеринбурге фигурант дела "Бухты Квинс" готовится к даче показаний
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Бухта Квинс, Екатеринбург, Изоплит (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере готовится к даче показаний бывший бизнес-партнер барда Александра Новикова Лариса Ассонова.

Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга, заседание должно было состояться сегодня, но суд объявил перерыв до апреля для подготовки подсудимой к даче показаний.

Напомним, что Ассонова является одним из главных фигурантов громкого дела "Бухты Квинс" .

По данным следствия, в период с ноября 2010 по декабрь 2012 года обвиняемая и двое ее сообщников похитили денежные средства у пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс".

Ранее мы сообщали, что еще двум фигурантам этого дела было предъявлено обвинение.

Другие новости по темам: Бухта Квинс, суд, уголовное дело
28.03.2018 16:01 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:01 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.02.2018 07:41 Мск
Заседание по иску барда Новикова к Первому каналу перенесли на апрель

Ранее 07.02.2018 10:00 Мск
"Обычная бытовка для рабочих": Бард Новиков рассказал, что за дом горел в "Бухте Квинс"

Ранее 06.02.2018 16:20 Мск
Первый фигурант громкого дела "Бухты Квинс" в Екатеринбурге готовится предстать перед судом

Ранее 05.02.2018 09:48 Мск
В театре эстрады намерены обратиться в прокуратуру и СКР из-за заявлений председателя ПЖСК "Бухта Квинс"

Ранее 24.01.2018 12:03 Мск
Московский суд отложил рассмотрение иска барда Новикова к Первому каналу

Ранее 22.01.2018 11:57 Мск
Новиков: Дома "Бухты Квинс" достроены и готовы к сдаче

Ранее 18.01.2018 16:09 Мск
Председателю ПЖСК "Бухта Квинс" грозит "уголовка": делом занимаются судебные приставы

Ранее 16.01.2018 15:24 Мск
Сроки ввода в эксплуатацию коттеджного поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге затягиваются

Ранее 11.12.2017 13:55 Мск
Охлопков объяснил, почему возвращено на доследование дело "Бухты Квинс"

Ранее 28.11.2017 08:18 Мск
Московский суд рассмотрит иск барда Александра Новикова к Первому каналу в декабре

Ранее 27.10.2017 08:36 Мск
Барда Александра Новикова, обвиняемого по делу "Бухты Квинс", ждет новый суд

Ранее 24.10.2017 08:15 Мск
В суде опровергли заявления барда Новикова о снятии ареста с земельного участка в коттеджном поселке "Бухта Квинс"

Ранее 21.09.2017 08:32 Мск
Новиков в режиме видеоконференции рассказал "Первому каналу" о деле "Бухты Квинс"

Ранее 21.09.2017 04:02 Мск
Завершено расследование по делу о хищениях средств у пайщиков кооператива "Бухта Квинс"

Ранее 18.09.2017 14:40 Мск
Суд отказал бизнес-партнеру барда Новикова по делу "о незаконном обогащении" председателя ПЖСК "Бухта Квинс"

Ранее 15.09.2017 07:49 Мск
Обвиняемый по делу "пайщиков "Бухты Квинс" бард Новиков принял участие в съемках "Пусть говорят", несмотря на то, что его не пустили в Москву

Ранее 08.09.2017 11:51 Мск
Свердловские следователи не пустили барда Новикова, обвиняемого по делу "обманутых пайщиков "Бухты Квинс", на "Пусть говорят"

Ранее 06.09.2017 15:28 Мск
"Допросили свидетелей, ждем документы", - суд по "незаконному обогащению" председателя ПЖСК "Бухта Квинс" отложили

Ранее 18.08.2017 10:45 Мск
"Можно говорить о скором завершении": свердловский министр съездил в скандальную "Бухту Квинс" вместе с обвиняемыми

Ранее 17.08.2017 13:57 Мск
Бард Новиков заявил, что предъявленное ему обвинение вне закона

Ранее 17.08.2017 13:39 Мск
Третьему фигуранту дела "Бухты Квинс" предъявлено окончательное обвинение

Ранее 17.08.2017 11:08 Мск
Глава свердловского минстроя лично проверит ход строительства скандального коттеджного поселка "Бухта Квинс"

Ранее 16.08.2017 15:12 Мск
Суд по "незаконному обогащению" председателя ПЖСК "Бухта Квинс" отложили до сентября

Ранее 16.08.2017 12:33 Мск
Следователи предъявили окончательное обвинение второму фигуранту громкого дела о хищениях в "Бухте Квинс"

Ранее 16.08.2017 08:47 Мск
Новый виток в деле обманутых пайщиков "Бухты Квинс": председателя ПЖСК обвиняют в незаконном обогащении

Ранее 16.08.2017 04:01 Мск
По делу о хищениях в ЖСК "Бухта Квинс" жительнице Свердловской области предъявлено обвинение в мошенничестве

Ранее 14.07.2017 10:20 Мск
Пайщики "Бухты Квинс" отрицают завершение строительства коттеджного поселка

Ранее 10.07.2017 08:31 Мск
Бард Новиков заявил об окончании строительства коттеджного поселка "Бухта Квинс"

Ранее 20.03.2017 14:17 Мск
Облсуд не стал снимать арест с имущества барда Новикова

Ранее 16.02.2017 12:35 Мск
Площадкой для решения проблемы пайщиков "Бухты Квинс" может стать "депутатская вертикаль"

Ранее 15.02.2017 09:57 Мск
"Собрал все в кучу, бред абсолютный", - председатель ПЖСК ""Бухта Квинс" ответила на "претензии" барда Новикова

Ранее 14.02.2017 16:00 Мск
Новиков: Инвестор написал заявление в полицию на председателя ПЖСК "Бухта Квинс"

Ранее 14.02.2017 09:19 Мск
Пайщики "Бухты Квинс" устроят пикет на Площади 1905 года в Екатеринбурге. "Выплаты прекратились, видимо, навсегда"








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге фигурант дела "Бухты Квинс" готовится к даче показаний
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+