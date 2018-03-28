Только 27% украинцев верят своему телевидению

Только 27% украинских телезрителей считают, что украинские каналы действительно подают объективную информацию. При этом 43% убеждены, что информация не соответствует действительности. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

С запада на восток Украины уменьшается доля тех, кто верит украинским телеканалам, - с 31% до 20%.

Основным источником информации для 86% населения Украины все же остается телевидение. Доверяют информации о конфликте в Донбассе, полученной на украинском телевидении, 57% опрошенных. Это в два раза больше, чем доверяют телевидению в целом, что говорит о том, что власть отчасти смогла навязать свою позицию по Донбассу.

Также прослеживается скорее неприятие гражданами ограничительных мер: 44% опрошенных не поддерживают запрет российских телеканалов (поддерживают — 37%); 46% не поддерживают запрет российских социальных сетей (поддерживают — 30%); 53% опрошенных не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов (поддерживают — 29%).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, даже среди граждан Украины, чьи родственники погибли в войне против Донбасса, только треть винят в этом Россию.