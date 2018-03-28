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Сэр Шувалов под ударом. Британия решила изымать имущество российских элит И если "Кремлевские списки" Трампа пока не привели к ощутимым санкциям против их фигурантов, то в данном случае идет последовательная "охота" на зарубежные активы российской "офшорной аристократии". О дальнейших сценариях развития ситуации в беседе с Накануне.RU рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
28.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;
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Новости
28.03.2018 16:07 Мск (18:07 Екб)
общество | В бывшем СССР | Украина
Только 27% украинцев верят своему телевидению
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(2012) | Фото:

Только 27% украинских телезрителей считают, что украинские каналы действительно подают объективную информацию. При этом 43% убеждены, что информация не соответствует действительности. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
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С запада на восток Украины уменьшается доля тех, кто верит украинским телеканалам, - с 31% до 20%.

Основным источником информации для 86% населения Украины все же остается телевидение. Доверяют информации о конфликте в Донбассе, полученной на украинском телевидении, 57% опрошенных. Это в два раза больше, чем доверяют телевидению в целом, что говорит о том, что власть отчасти смогла навязать свою позицию по Донбассу.

Также прослеживается скорее неприятие гражданами ограничительных мер: 44% опрошенных не поддерживают запрет российских телеканалов (поддерживают — 37%); 46% не поддерживают запрет российских социальных сетей (поддерживают — 30%); 53% опрошенных не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов (поддерживают — 29%).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, даже среди граждан Украины, чьи родственники погибли в войне против Донбасса, только треть винят в этом Россию.

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28.03.2018 16:07 Мск | Евгений Чернышёв
18:07 Екб


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Только 27% украинцев верят своему телевидению
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