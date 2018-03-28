Экс-депутат Госдумы Валентин Романов скончался на 81 году жизни

Экс-депутат Госдумы Валентин Романов скончался на 81-м году жизни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

"Президиум ЦК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о том, что 28 марта 2018 года на 81-м году жизни скончался видный государственный и партийный деятель, кандидат экономических наук, депутат Государственной Думы Российской Федерации II-VI созывов, член Президиума ЦК КПРФ в 1997 - 2017 годах Валентин Степанович Романов.

Как отмечается, Романов являлся членом ЦК КПРФ с 1995 года и "до конца жизни оставался в боевом отряде" партии, а для "новых поколений коммунистов он стал примером несгибаемого мужества, стойкости и преданности своему делу".

"Всюду на всех постах, куда бы его ни посылала партия и страна, Валентин Степанович Романов сохранил о себе добрую память, почёт и уважение всех тех, с кем ему доводилось работать. На долгие годы его мужественный и светлый образ останется в нашей памяти. Однопартийцы глубоко скорбят в связи с его кончиной. Выражаем искренние соболезнования семье нашего доброго товарища и друга", - приводит КПРФ слова лидера партии Геннадия Зюганова.