Задержан подозреваемый по делу о нападении на Dj Smash в пермском ночном клубе

В Перми задержан подозреваемый в нападении на Андрея Ширмана (Dj Smash) в местном ночном клубе "Дом культуры", передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня по подозрению в причинении вреда здоровью средней тяжести задержан гражданин 1980 г.р. Он отправлен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о мере пресечения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

По некоторым данным, речь идет об экс-депутате краевого парламента Александре Телепневе, на которого изначально указывал музыкант.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Фанаты спародировали нападение. В настоящий момент музыкант уже покинул больницу.