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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;
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Задержан подозреваемый по делу о нападении на Dj Smash в пермском ночном клубе
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Перми задержан подозреваемый в нападении на Андрея Ширмана (Dj Smash) в местном ночном клубе "Дом культуры", передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня по подозрению в причинении вреда здоровью средней тяжести задержан гражданин 1980 г.р. Он отправлен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о мере пресечения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

По некоторым данным, речь идет об экс-депутате краевого парламента Александре Телепневе, на которого изначально указывал музыкант.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Фанаты спародировали нападение. В настоящий момент музыкант уже покинул больницу.

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28.03.2018 15:49 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.03.2018 10:35 Мск
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Задержан подозреваемый по делу о нападении на Dj Smash в пермском ночном клубе
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