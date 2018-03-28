Путин поручил проверить деятельность развлекательных и торговых центров после трагедии в Кемерове

Президент России Владимир Путин поручил председателю Правительства Дмитрию Медведеву проверить деятельность развлекательных и торговых центров после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

"Дмитрий Анатольевич, мы говорили с Вами, будучи в Кемерове, я тоже разговаривал с коллегами, – нужно посмотреть на деятельность развлекательных и торговых центров подобного рода: чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена совершенно очевидно. Нужно посмотреть еще и действующее законодательство, как это организовано. Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики, но и действующая нормативная база дает уже сейчас возможность делать все для обеспечения безопасности людей. Надо посмотреть внимательно, если чего-то там не хватает, то нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения", - сказал Путин перед сегодняшним совещанием по экономическим вопросам.

"Все посмотрим, Владимир Владимирович! Проанализируем действующую нормативную базу и представим предложения", - заверил Медведев.

"И если нужно, конечно, следует оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Краевые власти будут делать все необходимое, но повторю еще раз: если потребуется помощь со стороны федерального центра, прошу Вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального Правительства", - добавил президент.

"Ряд решений уже приняты. Мы посмотрим, что еще можно предпринять", - пообещал Медведев.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин держит на контроле расследование причин трагедии в Кемерове. Также известно, что МЧС проверит торговые центры России на соблюдение требований пожарной безопасности.