Арестован охранник из ТЦ "Зимняя вишня"

Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца охранника ТРЦ "Зимняя вишня" Сергея Антюшина, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Ранее в среду суд также арестовал до 25 мая управляющую Надежду Судденок.

Как сообщалось, по делу о пожаре были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых: Антюшин, Судденок, а также технический директор ТРЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь Полозиненко - сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.