В Челябинской области заработала вторая передвижная экологическая лаборатория

В Челябинской области вторая передвижная экологическая лаборатория приступила к мониторингу воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

На ее приобретение и оснащение газоаналитическим оборудованием было выделено 19,5 млн рублей из областного бюджета.

Экологическая лаборатория укомплектована самым современным газоаналитическим оборудованием для отбора проб атмосферного воздуха и их исследования на концентрацию загрязняющих веществ. Полное исследование будет проводиться на 36 компонентов, среди которых оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и взвешенные вещества и другие.

"Новая мобильная лаборатория будет работать в таком же режиме, выезжая на замеры, как по графику, так и по обращениям горожан. Приобретение второй передвижной лаборатории позволит расширить охват наблюдениями за качеством воздуха в Челябинской области. Особое внимание планируется уделить мониторингу в ранние утренние и поздние вечерние часы - в эти периоды горожане наиболее часто обращаются с жалобами на качество воздуха", - рассказала и.о. министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.