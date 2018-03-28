В Тюменской области налоговый инспектор получила от 16 компаний взятку в 9,5 миллионов

В Тюмени бывшему инспектору отдела выездных налоговых проверок вменяют получение взятки в 9 млн 500 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в 2014 г. инспектор во время проверки одного из предприятий познакомилась с директором компании, консультирующей в сфере бухгалтерских услуг. Среди его клиентов была и та, которую проверяла сотрудник налоговой. Они подружились.

Позже обвиняемая за деньги передавала через новую знакомую информацию о предстоящих проверках тех или иных организацией. Это позволило ей с января 2015 по ноябрь 2016 гг. получить от полутора десятков компаний 9 млн 500 тыс. руб. Этот "заработок" инспектора пресекли в ноябре 2016 г. во время очередной "сделки". Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.