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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;
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Прекращено дело о банкротстве строительной компании "СМП-68"
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Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа прекратил производство по делу о банкротстве строительной компании "СМП-68" из Лангепаса. С иском ранее обратилась налоговая инспекция, передает корреспондент Накануне.RU.
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Решение принято на сегодняшнем судебном заседании. Оскандалившемуся застройщику банкротство уже не угрожает.

Вместе с тем история с недостроенными домами дольщиков грозит уголовным сроком гендиректору. Как сообщало Накануне.RU, уголовное дело о растрате и обмане дольщиков против главы "Строительно-монтажного предприятия 68" Олега Буркина уже ушло в суд.

Напомним, достраивать трехэтажный жилой дом на ул. Мира, 42 в Лангепасе будет "Западно-Сибирская сервисная компания".

Другие новости по темам: СМП-68, дольщики Лангепаса, банкротство
28.03.2018 15:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:15 Екб


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Прекращено дело о банкротстве строительной компании "СМП-68"
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