Прекращено дело о банкротстве строительной компании "СМП-68"

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа прекратил производство по делу о банкротстве строительной компании "СМП-68" из Лангепаса. С иском ранее обратилась налоговая инспекция, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение принято на сегодняшнем судебном заседании. Оскандалившемуся застройщику банкротство уже не угрожает.

Вместе с тем история с недостроенными домами дольщиков грозит уголовным сроком гендиректору. Как сообщало Накануне.RU, уголовное дело о растрате и обмане дольщиков против главы "Строительно-монтажного предприятия 68" Олега Буркина уже ушло в суд.

Напомним, достраивать трехэтажный жилой дом на ул. Мира, 42 в Лангепасе будет "Западно-Сибирская сервисная компания".