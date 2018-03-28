МЧС проверит торговые центры России на соблюдение требований пожарной безопасности

МЧС проведет проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах России после трагедии в Кемерово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"По поручению Генеральной прокуратуры, во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты надзорных органов министерства проверят функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Также будет оценен уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации.

Проверки планируется завершить до 16 апреля 2018 г.

Напомним, что, из-за трагедии в кинотеатре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров. Прокуратура Свердловской области приступила к проверкам 27 марта, первым проверили ТРЦ "Гринвич".