РФС начал расследование по факту расистских выкриков игрокам сборной Франции в матче с Россией

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией и расизмом, известный в прошлом полузащитник Алексей Смертин заявил о начале расследования по факту расистских выкриков в адрес темнокожих игроков сборной Франции во время вчерашней товарищеской игры со сборной России.

Ранее сообщалось, что в матче, который состоялся во вторник в Петербурге, в адрес футболистов гостей Поля Погба и Усмана Дембеле по ходу встречи звучали расистские выкрики.

"В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только будут итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры", - сказал Смертин "Чемпионату".

Напомним, матч Россия - Франция завершился поражением хозяев со счетом 1:3. Поль Погба, о котором идет речь, в этой игре забил гол и отдал голевую передачу.