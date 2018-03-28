Индекс промышленного производства в Кургане составил 103%

Депутата Курганской городской думы на очередном заседании заслушали доклад директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли мэрии Павла Комогорова, передает корреспондент Накануне.RU.

Индекс промышленного производства в Кургане по итогам 2017 года составил 103,2%, в лидерах здесь числятся энергетики, газовики, а также предприятия, которые занимаются кондиционированием воздуха, отметил чиновник.

По словам Комогорова, за прошлый год значительно вырос общий объем оборота розничной торговли - он составил более 66 млрд рублей, прирост составил 104,7%.

Ко всему прочему, в Кургане за 2017 год снизился уровень регистрируемой безработицы - на конец декабря он составил 1,28% к трудоспособному населению, в 2016 году этот показатель равнялся 1,66%.

Также, по словам Павла Комогорова, объем инвестиций в основной капитал города также увеличился, он составил 67,6%.

"Эти данные наглядно демонстрируют зависимость нашей экономики от ввода крупных производств. В 2016 году на территории Кургана появились несколько новых производств, в том числе и на действующих предприятиях", - добавил Комогоров.