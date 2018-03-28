Дополнительные трибуны уберут с "Екатеринбург-Арены" до конца 2018 года

Временные трибуны, которые установили на "Екатеринбург-Арене", уберут к концу 2018 года. Об этом министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил 27 марта в эфире программы "Третий тайм" на ОТВ.

По словам министра, после демонтажа эти трибуны перевезут в другой город и установят на одной из спортивных арен. В планах убрать 12 тыс. мест.

Напомним, что тестовый матч - Урал" - "Рубин" пройдет 1 апреля и будет первой игрой на стадионе, построенном специально к ЧМ-2018. Болельщиков просят приходить заранее, чтобы с комфортом занять свое место, и с пониманием относиться к возможным проблемам при проходе на арену.