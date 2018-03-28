В Минтрансе назвали сроки начала строительства Северного широтного хода

Строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход начнется в 2018 г. Об этом сказал министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании коллегии министерства, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в комментарии журналистам отметил, что в этом году планируется начать строительство моста через Обь.

Напомним, председатель Правительства Дмитрий Медведев в феврале подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода. Окружные власти отмечали, что строительство объектов займет 4-5 лет.

СШХ - железная дорога в 700 километров, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с РЖД в октябре прошлого года. ЯНАО инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте 2017 г. соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км.

Напомним, первым объектом СШХ стал мост через реку Надым, оператором проекта была "Корпорация развития". На данный момент введена в эксплуатацию автомобильная часть моста.