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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
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В Минтрансе назвали сроки начала строительства Северного широтного хода
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мост через Надым, Северный широтный ход (2017) | Фото: Пресс-служба Корпорации развития

Строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход начнется в 2018 г. Об этом сказал министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании коллегии министерства, передает корреспондент Накануне.RU.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в комментарии журналистам отметил, что в этом году планируется начать строительство моста через Обь.

Напомним, председатель Правительства Дмитрий Медведев в феврале подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода. Окружные власти отмечали, что строительство объектов займет 4-5 лет.

СШХ - железная дорога в 700 километров, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с РЖД в октябре прошлого года. ЯНАО инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте 2017 г. соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км.

Напомним, первым объектом СШХ стал мост через реку Надым, оператором проекта была "Корпорация развития". На данный момент введена в эксплуатацию автомобильная часть моста.

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28.03.2018 14:41 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
16:41 Екб


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В Минтрансе назвали сроки начала строительства Северного широтного хода
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