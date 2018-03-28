Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" арестована на два месяца

В Кемерово суд арестовал сроком на два месяца управляющую ТРЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - сказал судья Дмитрий Шандров.

По уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания приобщены к расследованию, передает "Интерфакс".

Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест.

Ранее сообщалось, что по делам о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" задержаны и допрошены пятеро человек. Это охранник ТЦ, технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.