Полсотни нарушений. Контрольно-счетная палата Кургана отчиталась о работе за прошлый год

На заседании Курганской городской думы депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты города за прошлый год, передает корреспондент Накануне.RU.

О реализации мероприятий доложила председатель органа Наталья Ищенко.

"В прошлом году проведено 5 контрольных проверок, 270 экспертно-аналитических мероприятий, общий объем проверенных средств составил 679 млн 642 тыс. рублей. Также было проверено 9 объектов - в их числе 3 городских департамента, 2 муниципальных унитарных предприятия и 4 получателя субсидий грантов главы города. По результатам установлено 51 нарушение, было выдано 15 представлений с предложениями по устранению выявленных нарушений", - сообщила Ищенко.

Как отметила Наталья Ищенко, все прошлогодние задачи, которые были поставлены перед органом, выполнены на 100%.