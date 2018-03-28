Певец Эмин пожертвовал свой гонорар за концерты на Урале семьям пострадавших на пожаре в Кемерово

Российский певец Эмин Агаларов принял решение передать свой личный гонорар за выступление в пяти городах, в том числе уральских, в благотворительный фонд Муслима Магомаева на помощь семьям пострадавших во время пожара в Кемерово, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом решении сообщил сам певец в своем Instagram. Концерты должны были состояться Ижевске, Перми, Тюмени, Кирове, Екатеринбурге и Сургуте. Концерт в Тюмени должен был состояться сегодня, однако он отменен из-за объявленного национального траура. Вернуть деньги за билеты тюменцы могут в местах их приобретения.

"Кемерово. Эта ужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за пять городов, я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших", - сообщил Эмин Агаларов.

Также певец поблагодарил своих друзей за помощь в сборе денег для пострадавших. По его словам, совместными усилиями было собрано уже 15 млн руб.

Отметим, что свой гонорар пострадавшим планировала пожертвовать также певица Лолита.