Певец Эмин пожертвовал свой гонорар за концерты на Урале семьям пострадавших на пожаре в Кемерово

Российский певец Эмин Агаларов принял решение передать свой личный гонорар за выступление в пяти городах, в том числе уральских, в благотворительный фонд Муслима Магомаева на помощь семьям пострадавших во время пожара в Кемерово, передает корреспондент Накануне.RU.
Об этом решении сообщил сам певец в своем Instagram. Концерты должны были состояться Ижевске, Перми, Тюмени, Кирове, Екатеринбурге и Сургуте. Концерт в Тюмени должен был состояться сегодня, однако он отменен из-за объявленного национального траура. Вернуть деньги за билеты тюменцы могут в местах их приобретения.
"Кемерово. Эта ужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за пять городов, я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших", - сообщил Эмин Агаларов.
Кемерово. Эта ужасная трагедия , где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за 5 городов, я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших. Также хочу сказать спасибо @agalarovaras, Эльдару, Леониду, Мураду @murad_beniaminov , Рустаму, Леше, Рамину @ramin_h , Ерику, Паше @treyvas_pavel . Вместе мы собрали 15 000 000 рублей и продолжаем собирать! Завтра, 28 марта, свой концерт в Тюмени я отменяю, уверен наши зрители нас поймут. Возврат билетов можно осуществить в местах их приобретения. Еще раз приношу свои извинения. Конечно, это капля в море, но я очень надеюсь, что сможем хоть чем-то помочь всем тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии! В свою очередь хочу сказать, что в наших торговых комплексах мы проводим пожарные учения на регулярной основе, сейчас еще усилили все проверки. К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было во время потушить и чтоб никто не пострадал. Если вы хотите вместе с нами оказать помощь, то ниже реквизиты для перечисления пожертвований: Наименование получателя: Фонд Муслима Магомаева ИНН 5024111774 КПП 502401001 Расчетный счет: 407 038 107 0002 000 0063 Банк получателя платежа: КБ “Крокус-Банк” (ООО) г. Красногорск, Московск.обл БИК 044525881 Корреспондентский счет: 30101810445250000881 Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность (Кемерово)
Также певец поблагодарил своих друзей за помощь в сборе денег для пострадавших. По его словам, совместными усилиями было собрано уже 15 млн руб.
Отметим, что свой гонорар пострадавшим планировала пожертвовать также певица Лолита.