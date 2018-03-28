Гендиректор "Зимней вишни": Контролеры кинотеатра отчитались мне о выводе людей

Генеральный директор сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок заявила, что контролеры кинотеатров после пожара отчитались ей, что вывели людей из залов.

В день трагедии на три кинозала ТЦ работали два контролера - Олеся Богатенко и Наталья Наймушина, а также два кассира, рассказала журналистам Судденок.

После пожара Судденок, по ее словам, приехала к ТЦ и спросила всех сотрудников, вывели ли они посетителей центра.

"Я задавала каждому вопрос, и каждая отрапортовала мне, что все спасены кроме одного – администратора фитнеса, которая написала мне "Надежда Васильевна, выйти через коридор не можем, но мы все 13 человек живы-здоровы, стоим на крыше, нас будут спасать", - уточнила Судденок.

Она утверждает, что оба контролера сообщили ей при свидетелях, что вывели всех посетителей кинозалов.

"Мне и Наймушина лично в присутствии сотрудников, и Горбатенко лично в присутствии сотрудников сказали, что никого в залах нет, мы всех эвакуировали", - цитирует РИА Новости гендиректора ТЦ.

"Никакого распоряжения о закрытии дверей кинотеатра не было", - сказала она, добавив, что, если двери были закрыты, то это сделал конкретный сотрудник. "Это была его личная халатность, за которую он должен нести ответственность", - подчеркнула Судденок, заметив, что в кемеровском ТЦ "были безбилетники, и их просто не пускали в зал".

Ранее власти Кемеровской области подтвердили, что двери кинозала в торгово‐развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове были закрыты, когда начался пожар.

Посетители "Зимней вишни" рассказывали, что двери во время сеансов иногда закрывались на ключ, якобы в качестве меры против безбилетников.

Напомним, по последним данным, погибших в результате пожара - 64, из них - 41 ребенок.