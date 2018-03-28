Копейский машиностроительный завод не смог оспорить в суде штраф за загрязнение воздуха

Суд оставил в силе постановление прокуратуры, которая привлекла к административной ответственности Копейский машиностроительный завод за нарушения экологического законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, предприятие осуществляет выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения от технологического оборудования, установленного в рамках технологического перевооружения литейного цеха. В период НМУ мероприятия по снижению выбросов не согласованы с минэкологии, исследования проводятся с помощью санитарно-промышленной лаборатории, которая в установленном порядке не аккредитована.

В результате региональным управлением Росприроднадзора завод привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 220 тыс. рублей.

Однако предприятие обжаловало постановления в судебном порядке, указав, что аккредитации санитарно-промышленной лаборатории на заводе не предусмотрена действующим законодательством. Суд признал доводы завода несостоятельными.