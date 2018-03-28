К Чемпионату мира в Екатеринбурге отремонтируют мост на Объездной автодороге

В этом году в Екатеринбурге проведут ремонт путепровода на пересечении улицы Луганской и Объездной автодороги.

Администрация города ищет подрядчика, который займется ремонтными работами. Как свидетельствует официальный документ, опубликованный на портале госзакупок, цена контракта составляет почти 3,7 миллиона рублей.

Известно, что на время работ будет частично перекрыто движение на этом отрезке. Подрядчик должен будет заранее составить схему ограничения движения транспорта.

Все работы планируется завершить 10 июня - за четыре дня до старта Чемпионата мира по футболу.

Победитель аукциона определится 16 апреля.