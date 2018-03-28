Си Цзиньпин рассказал Дональду Трампу о встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере прокомментировал встречу председателя КНР Си Цзиньпина и председателя Трудовой партии КНДР Ким Чен Ына.

Читайте также: Ким Чен Ын ознакомился с дополненной реальностью

"Прошлой ночью получил сообщение от Си Цзиньпина, встретившегося с северокорейским лидером. Встреча прошла очень хорошо. Многие годы в администрациях до меня говорили, что нет ни малейшей возможности осуществить денуклеаризацию на Корейском полуострове. Сейчас появился хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает правильный шаг ради собственного народа и человечества. Жду нашей встречи!" - цитирует американского президента информагентство Infox.

Трамп также заявил о необходимости поддерживать самые жёсткие санкции в отношении Северной Кореи, хотя и выразил по этому поводу сожаление.

Как сообщало Накануне.RU, Ким Чен Ын побывал с визитом в китайской столице с 25 по 28 марта, однако официальная информация об этом была обнародована только сегодня.