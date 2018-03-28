В Перми из-за перегрева лампы произошел пожар в гимназии №33

Ночью в пермской гимназии №33 произошел пожар, передает корреспондент Накануне.RU.

Возгорание на первом этаже. В школе установлен программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг", который обеспечивает вывод сигнала напрямую в пожарную часть. Площадь возгорания – 4 кв. м. Пострадавших нет. Предполагаемая причина – перегрев лампы.

До этого светильник и коммуникационные аппараты были в исправном состоянии, сообщили Накануне.RU в департаменте образования Перми.