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Новости
28.03.2018 14:30 Мск (16:30 Екб)
спорт | Свердловская область
ФК "Урал" показал схемы прохода на "Екатеринбург Арену" перед матчем с "Рубином"
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стадион &quot;Екатеринбург Арена&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

В преддверии матча с казанским "Рубином" футбольный клуб "Урал" показал схемы прохода на "Екатеринбург Арену", а также выхода со стадиона.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, пройти на стадион 1 апреля можно будет за два часа до начала матча, с 14.00. Для прохода зрителей будут открыты три входные группы: одна входная группа (гейт №5) – со стороны улицы Татищева; две других (№1 и №3) – со стороны улицы Репина. Попасть на территорию стадиона можно через любую из них, вне зависимости от того, на какой сектор приобретен билет или абонемент. Еще одна входная группа, расположенная со стороны улицы Пирогова (гейт №4), будет предназначена для прохода болельщиков команды гостей. По окончанию матча выход болельщиков с территории стадиона будет осуществляться через ворота, расположенные рядом с гейтами №1, №3 и №5: на схеме они изображены салатовым цветом.

Екатеринбург Арена, схема прохода(2018)|Фото: fc-ural.ru

"Обращаем ваше внимание, что, попав на территорию стадиона, можно спокойно перемещаться практически по всему периметру. Исключение составляет пространство, расположенное у трибун D и A. На схеме оно показано серым цветом", - отметили в клубе.

Для прохода в саму чашу стадиона необходимо будет предъявить билет на матч или абонемент на три тестовые игры. Для попадания на трибуны "Екатеринбург Арены" болельщикам "Урала" будут доступны 18 входов, в том числе два входа для маломобильных групп населения. Также отдельный вход будет предназначен для болельщиков команды гостей, а еще один откроется специально для зрителей категории VIP. При этом во время матча возможности покинуть трибуны, выйдя на территорию арены, а затем вернуться обратно, будут ограничены исходя из технических особенностей стадиона.

Екатеринбург Арена, схема трибун(2018)|Фото: fc-ural.ru

Добавим, матч "Урал" - "Рубин" будет первой игрой на стадионе, построенном специально к ЧМ-2018. Болельщиков просят приходить заранее, чтобы с комфортом занять свое место, и с пониманием относиться к возможным проблемам при проходе на арену.

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28.03.2018 14:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:30 Екб


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ФК "Урал" показал схемы прохода на "Екатеринбург Арену" перед матчем с "Рубином"
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