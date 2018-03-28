На Кубани отложили введение курортного сбора до середины лета

Введение курортного сбора на Кубани отложено до середины лета. Такое решение приняло заксобрание Краснодарского края, одобрив инициативу губернатора Вениамина Кондратьева, передает "Интерфакс".

Предложение отложить введение курортного сбора связано с проведением ЧМ-2018 по футболу.

Так, внесены поправки в несколько региональных законов, подразумевающих перенос начала действия нормы с 1 мая 2018 года на 16 июля 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее власти Крыма предложили отложить на год внесение изменений в региональный закон о введении курортного сбора в регионе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о взимании курортного сбора в четырех регионах страны. За пользование курортной инфраструктурой граждане будут платить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года