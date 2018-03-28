В Арбитражный суд Тюменской области подан иск о банкротстве "Тюменского приборостроительного завода". Заявитель - управление Федеральной налоговой службы по региону, передает корреспондент Накануне.RU.

Налоговая заявила о долге предприятия в размере 2,6 млн руб.

В 2015-2016 гг. с исками о банкротстве ТПЗ обращались трижды, долги по суду взыскивали "Тюменская энергосбытовая компания" и СУЭНКО. В обоих случаях были заключены мировые соглашения.

Предприятие было создано в 1941 г., основным видом его деятельности был выпуск весов, именно ТПЗ выпустил легендарные весы "Тюмень". Завод успешно освоил металлобработку и выпускает изделия для строительной отрасли, электрические шкафы для нефтяной и газовой промышленности, продукцию для сельского хозяйства. Завод имеет большой парк токарных, фрезерных, шлифовальных и сверлильных станков.