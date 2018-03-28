Осужден еще один ученик скандально известного курганского имама Али Якупова

"Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма" - именно по такой статье Приволжский военный суд вынес приговор помощнику имама курганской мечети Али Якупова Ахмеду Табукову.

Мужчину приговорили к 2 годам в колонии-поселении.

Ранее другим помощникам имама суд вынес штрафы в размере 200 тыс. рублей каждому.

На своей странице в соцсети Табуков размещал материалы, призывающие к борьбе исламистов против всех людей, исповедующих иные религии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.

"В своих показаниях Табуков пояснил, что регулярно посещал курганскую мечеть, где в 2016 году познакомился с имамом Али Якуповым. В беседах религиозного наставника с посетителями звучали темы джихада, военного конфликта в Сирии. Разделяя взгляды исламистских радикалов, Табуков начал интересоваться деятельностью запрещенных в России террористических организаций, также отпустил бороду. Наиболее понравившиеся видеозаписи он копировал к себе на страницу, якобы не зная об уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший имам курганской Соборной мечети Али Якупов ранее также привлекался к уголовной ответственности, но был оправдан. После судебного разбирательства он покинул Зауралье.