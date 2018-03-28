"Зашла и сказала: я ваша дочь": пермячка – о подмене детей 40 лет назад

В Прикамье продолжает развиваться история с подменой детей в Пожвинском роддоме, случившейся 40 лет назад. Одна из матерей подмененных девочек, Юлия Савельева, рассказала Накануне.RU об обстоятельствах родов и нынешних отношениях с семьей родной дочери.

"До этой истории у нас не было никаких отношений. Они начались полтора года назад, когда дочь Риммы Швецовой Вероника зашла и сказала: "Я – ваша дочь". Я потом говорила своей дочери, Татьяне: ты, наверное, матерью меня называть не будешь. Она ответила: "Ты меня вырастила, как это не буду называть матерью", - сказала Савельева.

Правда, сейчас между семьями на уровне детей пошел разлад.

"А нам-то с Риммой Павловной что делить? Нечего. Она написала на федеральный канал, на одно телешоу, после у нас появился адвокат, который предложил подать в суд. Хотя мы и сами изумлялись: как такое могло произойти? Не знаю, получится ли выиграть процесс, но прецеденты есть. Сейчас уже ничего не вернешь, но пусть отвечают за свои поступки. Роды были тяжелыми, я приехала в больницу с сильными схватками. Сейчас уже одного из врачей нет в живых, акушерка еще должна быть жива. С Швецовыми будем продолжать общаться. Вероника будет к нам заезжать, она через нас иногда ездит", - сказала Савельева.

Напомним, рождение двух девочек в Пожвинской больнице стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись.

В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница. Ранее адвокат пермячек Игорь Саввин в беседе с Накануне.RU говорил, что этот процесс будет пятым в России.